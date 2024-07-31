ХАМАС обвинил Израиль в убийстве главаря. Востоковед Михаил Якубович сказал 24 Каналу, что для региона означает убийство Хании. Заметим, что пока Иерусалим не предоставлял никаких комментариев.

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"Израиль таки решился. Это означает, что никакого соглашения, договоренностей с ХАМАС все же не будет. Биньямин Нетаньяху поднял градус. Война будет продолжаться", – отметил Якубович.

Хания был для многих неудобной фигурой

На Ближнем Востоке в гибридном режиме продолжается война. Как отметил востоковед, сейчас для Израиля сложились достаточно хорошие геополитические условия. Прежде всего значительно ослабло давление администрации Джо Байдена и демократов, которые проводили мягкую политику.

Также лидер ХАМАС Исмаил Хания покинул территорию Катара, где он находился в эмиграции. К слову, между Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Израилем есть определенные тайные договоренности. Однако Хания оказался на территории, где можно было его убрать.

Такие операции планируются не один день. Кроме того, это довольно неплохая пощечина новоизбранному президенту Ирана, ведь Хания приехал именно на его инаугурацию,

– сказал Якубович.

По его словам, лидер ХАМАС Хания на самом деле был для многих неудобной фигурой. В частности, для Махмуда Аббаса, который возглавляет палестинскую администрацию на западном берегу реки Иордан.