В Иране женщина умерла по дороге на виселицу: ее все равно повесили – фото
В Иране женщину приговорили к смертной казни за убийство ее мужа. Однако казнить еще живую Захру Измаили не удалось, она умерла по дороге на виселицу.
Источник:The Times
Иранка стала свидетелем повешения 16 осужденных и упала замертво после сердечного приступа.
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Безжизненное тело женщины все равно повесили "из уважения к семье убитого". Мать мужа лично выбила стул из-под удавки мертвой невестки.
В Иране женщина скончалась по дороге на виселицу / Фото The Times
Женщина защищала себя и дочь
Адвокат Омид Моради сообщил, что муж казненной Алирез Замани оскорблял его подзащитную.
Он добавил, что женщина убила мужчину во время того, как пыталась защитить себя и дочь.
Многие страны в мире против смертной казни
- Смертная казнь – это необратимое наказание. Ведь рисков ошибочного приговора нельзя избежать.
- Такое наказание не влияет на преступность. Нет доказательств, что смертная казнь является более эффективным средством сокращения преступности, чем пожизненное заключение.
- Во многих зарегистрированных случаях, которые проанализировали Amnesty International, люди были казнены после несправедливого суда. То есть смертная казнь часто используется в рамках искаженных систем правосудия.
- Смертная казнь – это дискриминация. К такому виду наказания осуждают тех, у кого менее благоприятное социально-экономическое положение или относится к расовым, этническим или религиозным меньшинствам.
- Смертную казнь часто используют как политический инструмент.
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