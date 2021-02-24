В Иране женщину приговорили к смертной казни за убийство ее мужа. Однако казнить еще живую Захру Измаили не удалось, она умерла по дороге на виселицу.

Иранка стала свидетелем повешения 16 осужденных и упала замертво после сердечного приступа.

Читайте также В Иране казнили сразу 3 людей: в чем их обвиняли

Безжизненное тело женщины все равно повесили "из уважения к семье убитого". Мать мужа лично выбила стул из-под удавки мертвой невестки.



В Иране женщина скончалась по дороге на виселицу / Фото The Times

Женщина защищала себя и дочь

Адвокат Омид Моради сообщил, что муж казненной Алирез Замани оскорблял его подзащитную.

Он добавил, что женщина убила мужчину во время того, как пыталась защитить себя и дочь.

Обратите внимание! В 2020 году в Иране к смертной казни приговорили более 250 человек.

Многие страны в мире против смертной казни

Смертная казнь – это необратимое наказание. Ведь рисков ошибочного приговора нельзя избежать.

нельзя избежать. Такое наказание не влияет на преступность . Нет доказательств, что смертная казнь является более эффективным средством сокращения преступности, чем пожизненное заключение.

. Нет доказательств, что смертная казнь является более эффективным средством сокращения преступности, чем пожизненное заключение. Во многих зарегистрированных случаях, которые проанализировали Amnesty International, люди были казнены после несправедливого суда. То есть смертная казнь часто используется в рамках искаженных систем правосудия.

То есть смертная казнь часто используется в рамках искаженных систем правосудия. Смертная казнь – это дискриминация . К такому виду наказания осуждают тех, у кого менее благоприятное социально-экономическое положение или относится к расовым, этническим или религиозным меньшинствам.

. К такому виду наказания осуждают тех, у кого менее благоприятное социально-экономическое положение или относится к расовым, этническим или религиозным меньшинствам. Смертную казнь часто используют как политический инструмент.

К слову Какие страны до сих пор используют смертную казнь: жуткие факты