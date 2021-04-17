Иран официально сообщил, что человека, который был ответственен за диверсию на предприятии по обогащению урана в Натанзе, удалось идентифицировать. Однако он успел сбежать из страны за несколько часов до инцидента.

По данным Тегерана, подозреваемый – 43-летний иранский гражданин Реза Карими. На государственном телевидении даже показали его фото.

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Иран о причастном к "диверсии" на ядерном объекте

Согласно сообщению, Карими работал на предприятии в Натанзе. Однако сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности.

Иранские власти говорят, что делают все, чтобы арестовать подозреваемого и вернуть его в страну.



На телевидении Ирана обнародовали фото подозреваемого / Фото АР

Что известно об инциденте на ядерном предприятии Ирана