В Иране знают, кто устроил "диверсию" на ядерном объекте, но он уже сбежал
Иран официально сообщил, что человека, который был ответственен за диверсию на предприятии по обогащению урана в Натанзе, удалось идентифицировать. Однако он успел сбежать из страны за несколько часов до инцидента.
Источник:АР
По данным Тегерана, подозреваемый – 43-летний иранский гражданин Реза Карими. На государственном телевидении даже показали его фото.
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Иран о причастном к "диверсии" на ядерном объекте
Согласно сообщению, Карими работал на предприятии в Натанзе. Однако сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности.
Иранские власти говорят, что делают все, чтобы арестовать подозреваемого и вернуть его в страну.
На телевидении Ирана обнародовали фото подозреваемого / Фото АР
Что известно об инциденте на ядерном предприятии Ирана
- Недавно Иран объявил о введении в действие на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым можно будет активизировать процесс обогащения урана.
- А уже 11 апреля там произошел сбой в системе распределения энергии.
- Власти Ирана заявили, что это был террористический акт. Тегеран оставил за собой право на ответ.
- Впоследствии СМИ сообщили о том, что инцидент на ядерном объекте мог произойти из-за кибератаки израильской разведки.
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