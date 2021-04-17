В Ірані знають, хто влаштував "диверсію" на ядерному об'єкті, але він вже втік
Іран офіційно повідомив, що людину, яка була відповідальна за диверсію на підприємстві зі збагачення урану в Натанзі, вдалося ідентифікувати. Однак він встиг втекти з країни за кілька годин до інциденту.
Джерело:АР
За даними Тегерана, підозрюваний – 43-річний іранський громадянин Реза Карімі. На державному телебаченні навіть показали його фото.
Читайте також Іранські ядерні об'єкти під ударом: що сталося та яка доля перемовин
Іран про причетного до "диверсії" на ядерному об'єкті
Відповідно до повідомлення, Карамі працював на підприємстві у Натанзі. Однак втік з Ірану після того, як про нього дізналися співробітники сил безпеки.
Іранська влада каже, що робить все, аби арештувати підозрюваного та повернути його у країну.
На телебаченні Ірану оприлюднили фото підозрюваного / Фото АР
Що відомо про інцидент на ядерному підприємстві Ірану
- Нещодавно Іран оголосив про введення в дію на об'єкті в Натанзі передових центрифуг, завдяки яким можна буде активізувати процес збагачення урану.
- А вже 11 квітня там стався збій у системі розподілу енергії.
- Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт. Тегеран залишив за собою право на відповідь.
- Згодом ЗМІ повідомили про те, що інцидент на ядерному об'єкті міг статися через кібератаку ізраїльської розвідки.
Поділитися новиною