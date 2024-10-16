Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Добавляется, что Киев уже неоднократно предлагал властям Израиля объединить собственные усилия в борьбе против иранских дронов.

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В частности, по словам Евгения Корнийчука, еще в феврале 2023 года он принес в офис премьер-министра Нетаньяху остатки иранского беспилотника, которым Россия обстреляла Киев. Таким образом хотел предупредить, что иранские дроны могут стать угрозой и для Израиля.

Если мы не будем сотрудничать, подобные дроны скоро упадут на Израиль,

– подчеркнул он.

Корнийчук также обратил внимание на необходимость в сотрудничестве по обмену разведданных, ведь, по его словам, Украина и Израиль должны бороться вместе против общего врага.

В то же время посол напомнил, как в начале полномасштабного вторжения Израиль отказал Украине в предоставлении вооружения для обороны страны. Из-за чего в очередной раз подчеркнул на "тесном сотрудничестве" Израиля с Москвой.