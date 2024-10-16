Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Додається, що Київ вже неодноразово пропонував владі Ізраїлю об'єднати власні зусилля у боротьбі проти іранських дронів.

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Зокрема, за словами Євгена Корнійчука, ще в лютому 2023 року він приніс до офісу прем’єр-міністра Нетаньягу залишки іранського безпілотника, яким Росія обстріляла Київ. У такий спосіб хотів попередити, що іранські дрони можуть стати загрозою і для Ізраїлю.

Якщо ми не будемо співпрацювати, подібні дрони скоро впадуть на Ізраїль,

– наголосив він.

Корнійчук також звернув увагу на необхідності у співпраці щодо обміну розвідданих, адже, за його словами, Україна та Ізраїль мають боротися разом проти спільного ворога.

Водночас посол нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення Ізраїль відмовив Україні у наданні озброєння задля оборони країни. Через що вкотре підкреслив на "тісній співпраці" Ізраїля з Москвою.