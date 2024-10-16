Політолог-міжнародник Максим Ялі сказав 24 Каналу, на території Росії вже працюють інструктори з Ірану. Водночас частина еліт в Тегерані не задоволена його співпрацею з Москвою, адже геополітичної вигоди від неї немає.

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Це великий ризик

В Росії вже перебувають інструктори з Ірану, які навчають окупантів використовувати іранську зброю, зокрема, безпілотники та балістичні ракети.

Проте Іран досі відмовляється визнавати свою допомогу Росії, навіть те, що постачає "Шахеди" і ракети. Все ж таки навряд чи, як припустив політолог, Тегеран надішле серйозний військовий контингент на територію України.

Іранська зброя запускається з території Росії, тому навіть невелику кількість їхніх консультантів немає потреби розміщувати на території України. Це великий ризик, адже їх там можуть вбити, взяти в полон, і це буде прямим доказом участі Ірану у військовій агресії проти України,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Іран у неформальних бесідах з офіційними представниками Європейського Союзу почав визнавати, що надає Росії балістичні ракети. Водночас у Євросоюзу немає доказів, що Росія, отримуючи цю зброю, передає Ірану за це ядерні технології.

Тому в Ірану немає потреби йти на такий крок. До того ж зараз існують величезні ризики початку повномасштабної війни Ірану з Ізраїлем.

Відповідна військова допомога Тегерану Москві, зокрема, балістичними ракетами, якщо вона існує, буде мати вкрай обмежений характер. Ірану самому будуть потрібні ці ракети.

Це може "позитивно" відбитися на ситуації в Україні, тому що у такому випадку іранські ракети в меншій кількості будуть постачатися Росії,

– наголосив Максим Ялі.

Нагадаємо, що в Росії сформовано "бурятський батальйон", серед бійців якого є північнокорейці. Проте 18 бійців з КНДР втекли з підрозділу, який розташований на відстані 7 кілометрів від кордону з Україною.