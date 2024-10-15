Військові з Північної Кореї вже до кінця року можуть воювати проти України. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом пояснив, які завдання вони можуть виконувати та як їхню появу Путін використає не лише проти України.

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Поетапна залученість КНДР до війни

У ЗМІ з'явилась інформація, що Росія формує батальйон з громадян КНДР на базі бурятської бригади. Приблизна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб. За іншими даними, офіцери КНДР як "радники" вже перебувають на окупованих українських територіях. Сама Північна Корея у цьому зацікавлена.

Зараз рівень військової співпраці Росії та КНДР на дуже високому рівні. Північна Корея фактично врятувала Росію, коли їй була потрібна серйозна допомога. Це взаємно, бо так само і Північна Корея зацікавлена у перейманні досвіду, навчанні тощо. Вони дуже хочуть навчитися і Росія цьому сприяє,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що Владімір Путін випросив у північнокорейського диктатора Кім Чен Ина артилерійські боєприпаси ще у вересні 2023 року. Це дозволило Росії підтримувати щільність артилерійського вогню. З початку 2024 року налагодився і процес поставки балістичних ракет з КНДР до Росії. Згодом стало відомо, що Північна Корея відправляє своїх інструкторів й офіцерів в Україну для переймання досвіду.

"Наступним етапом, про що попереджає розвідка та президент України, може стати фактична участь Північної Кореї у війні через відправку своїх військових. Інформації про те, які це будуть війська і які завдання вони виконуватимуть, наразі небагато. Але ризики дуже високі", – зазначив військовий експерт.

На думку Мусієнка, на початках це не будуть великі групи військ, а малі, яких залучатимуть до виконання тих чи інших завдань. Зрештою, невідомо, скільки своїх людей готовий віддати Кім Чен Ин, особливо, якщо росіяни кидатимуть їх у звичні для себе "м'ясні штурми".

Цікаво! Північнокорейці брали участь у різних закордонних конфліктах. Зокрема, війська КНДР брали участь у війні у В'єтнамі як льотчики. Пілотами вони літали і на авіації єгипетських Військово-повітряних сил у війні 1973 року проти Ізраїлю. Кілька тисяч військових з Північної Кореї також відправляли до африканських країн. Однак всі операції були ідеологічно обґрунтованими для північнокорейських.

Путін почне погрожувати світу

Перш ніж війська КНДР опиняться на фронті, ймовірно, до певних показових дій вдасться і Владімір Путін.

Для того, щоб залучити північнокорейські війська до участі в бойових діях, Путін щось оголосить. Він скаже, що українські війська перебувають на Курщині, і не омине момент, щоб не сказати, що якщо потрібно, Росія має в кого просити допомогу,

– наголосив Мусієнко.

Хоч, власне, для Владіміра Путіна це насправді є слабкою позицією. Адже виявиться, що самотужки Росія не може впоратися з Україною і залучає до цього північнокорейців.

"Путін хоче зробити це ще й для того, щоб показати таке: якщо Захід не припинить підтримку України, не тиснутиме на Київ у питанні перемовин, то тоді це загрожувати світовим масштабним протистоянням. Путін привертатиме до цього увагу", – зауважив Мусієнко.

Відбуватиметься це дійство на тлі виборів у Сполучених Штатах, де зараз більше звертають увагу на внутрішні, а не зовнішні проблеми.