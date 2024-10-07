Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що місце розташування північнокорейських військовослужбовців частково відомо. Воно знаходиться ближче до Донецька.

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Терміново облаштовують полігон

Також, за словами Андрющенко, в Маріуполі систематично з'являються північнокорейські спеціалісти. Зараз вони відкривають новий полігон біля селища Сартана, і це становить велику проблему для місцевих.

Відкриття полігону пов'язано з інформацією про те, що у порт Маріуполя днями зайшло судно зі снарядами, навчальними матеріалами щодо використання північнокорейських балістичних ракет. Частина ракет з КНДР нещодавно була знищена в Росії,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Один полігон, як зауважив він, планується безпосередньо в Маріуполі. Росіяни терміново почали його облаштовувати як раз після того, як прилетіло по полігону, де загинули північнокорейські офіцери. Тому вони хочуть відтягнути полігон далі від фронту. Проте не настільки далеко, щоб це була територія Росії.

Водночас відомо про перебування на окупованих територіях саме офіцерів з Північної Кореї, а не солдатів. Проте росіяни час від часу роблять вкид, що нібито вони десь розташовані.

Ворог це здійснює, на думку радника міського голови Маріуполя, щоб українська розвідка, СБУ, український Рух опору перевіряли цю інформацію. Тому це є частина контрпартизанської гри, і такі повідомлення ще будуть.

Така сама історія була з непальцями. Також спочатку з'являлись вкиди про їхнє перебування на окупованих територіях. А зараз там є поодинокі найманці, які групуються у мікропідрозділи, відділення. Завдяки вкидам, всі привчились до думки, що вони там є, і коли вони дійсно з'явились, всі були морально до цього готові,

– наголосив Петро Андрющенко.

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