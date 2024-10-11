В Євросоюзі міністри закордонних справ під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі 14 жовтня розглянуть запровадження нових санкцій проти Ірану. Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Путін запевнив Пезешкіана, що позиції Росії та Ірану "часто дуже близькі"

Чи є у ЄС докази передачі Росією ядерних технологій Ірану

Іран може знов стати об’єктом санкцій через надання балістичних ракет Росії. За словами співрозмовника, у неформальних бесідах Іран почав визнавати факт передачі військової зброї до Москви.

Втім, Іран стверджує, що передана зброя не перевищує радіус удару у 250 кілометрів.

Вони (Іран – 24 Канал) відповідають, що це просто торгівля, яка відбувається в рамках військової співпраці,

– сказав дипломат.

Він додав, що наразі в ЄС немає доказів того, що за отримані ракети Росія надає ядерні технології Ірану.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Західні ЗМІ писали, що Іран передав Росії балістичні ракети, але без пускових установок. Експерти припускають, що причиною цього можуть бути можливі плани Москви адаптувати свої вантажівки або залишити Тегерану можливість для маневрів у переговорах із Заходом.