В Евросоюзе министры иностранных дел во время заседания Совета ЕС в Люксембурге 14 октября рассмотрят введение новых санкций против Ирана. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает 24 Канал.

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Есть ли у ЕС доказательства передачи Россией ядерных технологий Ирану

Иран может вновь стать объектом санкций из-за предоставления баллистических ракет России. По словам собеседника, в неформальных беседах Иран начал признавать факт передачи военного оружия в Москву.

Впрочем, Иран утверждает, что переданное оружие не превышает радиус удара в 250 километров.

Они (Иран – 24 Канал) отвечают, что это просто торговля, которая происходит в рамках военного сотрудничества,

– сказал дипломат.

Он добавил, что пока в ЕС нет доказательств того, что за полученные ракеты Россия предоставляет ядерные технологии Ирану.

Напомним, что несколько недель назад Западные СМИ писали, что Иран передал России баллистические ракеты, но без пусковых установок. Эксперты предполагают, что причиной этого могут быть возможные планы Москвы адаптировать свои грузовики или оставить Тегерану возможность для маневров в переговорах с Западом.