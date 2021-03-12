Иранский корабль атаковали в Средиземном море
Иранское контейнерное судно было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль забросили взрывчатку.
Источник:Al Jazeera
Иранское грузовое судно Shahr-e Kord, принадлежащий компании Islamic Republic Container Transportation Company, получило повреждения. Произошло это в международных водах в Средиземном море.
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Что известно об атаке на корабль
- Представитель компании Iranian Shipping Company Али Гасиан заявил, что грузовое судно было частично повреждено в ходе террористической атаки.
- Гасиан уточнил, что судно направлялось из Ирана в Европу. По его словам, в результате заброса взрывоопасного объекта на судне возник небольшой пожар, который был потушен командой.
- Никто из членов экипажа не пострадал.
- Судно продолжит свой путь после оценки ущерба и ремонта.
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