Иранское контейнерное судно было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль забросили взрывчатку.

Иранское грузовое судно Shahr-e Kord, принадлежащий компании Islamic Republic Container Transportation Company, получило повреждения. Произошло это в международных водах в Средиземном море. Обратите внимание На захваченном пиратами судне возле Африки украинцев не было, – МИД Что известно об атаке на корабль Представитель компании Iranian Shipping Company Али Гасиан заявил, что грузовое судно было частично повреждено в ходе террористической атаки.

Гасиан уточнил, что судно направлялось из Ирана в Европу. По его словам, в результате заброса взрывоопасного объекта на судне возник небольшой пожар, который был потушен командой.

Никто из членов экипажа не пострадал.

Судно продолжит свой путь после оценки ущерба и ремонта.