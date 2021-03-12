Іранське контейнерне судно було пошкоджене внаслідок нападу в Середземному морі. На вантажний корабель кинули вибухівку.

Іранське вантажне судно Shahr-e Kord, що належить компанії Islamic Republic Container Transportation Company, отримало пошкодження. Сталося це в міжнародних водах в Середземному морі. Зверніть увагу На захопленому піратами судні біля Африки українців не було, – МЗС Що відомо про атаку на корабель Представник компанії Iranian Shipping Company Алі Гасіан заявив, що вантажне суднобуло частково пошкоджено в ході терористичної атаки.

Гасіан уточнив, що судно прямувало з Ірану в Європу. За його словами, в результаті вкиду вибухонебезпечного об'єкту на судні виникла невелика пожежа, яку загасили командою.

Ніхто з членів екіпажу не постраждав.

Судно продовжить свій шлях після оцінки збитку і ремонту.