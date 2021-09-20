Автомобиль Фахризаде обстреляли из крупнокалиберного оружия. Им управляли дистанционно. Журналисты сообщили, что для этого использовали пулемет бельгийского производства, прикрепленный к роботу.

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Вес этого робота составляет около тонны. Его частями ввозили в Иран и собирали уже на месте. Впоследствии робота-убийцу разместили в пикапе.

В день убийства грузовик ждал автомобиль Фахризаде. По данным СМИ робот выпустил по машине ядерщика 15 пуль.

Впоследствии пикап дистанционно взорвали. В то же время на 100% уничтожить оружие не удалось.

Убийство Фахризаде: главное

  • Мохсен Фахризаде вошел в историю как ученый-ядерщик и "отец" ядерной программы Ирана.
  • Его убили 27 ноября 2020 года в Тегеране. Местные власти уже вскоре сообщили, что злоумышленники использовали искусственный интеллект.
  • Тогда же отмечали, что выстрелы были очень точными. Жена Фахризаде сидела в нескольких сантиметрах от мужчины, однако не пострадала.
  • Фахризаде умер не сразу. На вертолете был доставлен в ближайшую больницу. Однако спасти ядерщика не удалось.
  • Власти Ирана заявили, что виновными в убийстве Фахризаде являются США и Израиль.
  • Зимой 2020 года армии Израиля и США усилили координацию. Они ожидали, что иранская сторона может отомстить за смерть ученого, нанеся ракетные удары.