Автомобиль Фахризаде обстреляли из крупнокалиберного оружия. Им управляли дистанционно. Журналисты сообщили, что для этого использовали пулемет бельгийского производства, прикрепленный к роботу.

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Вес этого робота составляет около тонны. Его частями ввозили в Иран и собирали уже на месте. Впоследствии робота-убийцу разместили в пикапе.

В день убийства грузовик ждал автомобиль Фахризаде. По данным СМИ робот выпустил по машине ядерщика 15 пуль.

Впоследствии пикап дистанционно взорвали. В то же время на 100% уничтожить оружие не удалось.

Заметьте! The New York Times сообщил, что убийство физика начали готовить еще в 2019 году. Это произошло через год после того, США вышли из ядерной сделки.

Убийство Фахризаде: главное