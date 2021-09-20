Автомобіль Фахрізаде обстріляли з великокаліберної зброї. Нею керували дистанційно. Журналісти повідомили, що для цього використали кулемет бельгійського виробництва, прикріплений до робота.
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Вага цього робота становить близько тонни. Його частинами ввозили в Іран та збирали вже на місці. Згодом робота-вбивцю розмістили у пікапі.
У день вбивства вантажівка чекала автомобіль Фахрізаде. За даними ЗМІ робот випустив по машині ядерника 15 куль.
Згодом пікап дистанційно підірвали. Водночас на 100% знищити зброю не вдалося.
Вбивство Фахрізаде: головне
- Мохсен Фахрізаде увійшов в історію як вчений-ядерник та "батько" ядерної програми Ірану.
- Його вбили 27 листопада 2020 року в Тегерані. Місцева влада вже невдовзі повідомила, що зловмисники використали штучний інтелект.
- Тоді ж наголошували, що вистріли були дуже точними. Дружина Фахрізаде сиділа за декілька сантиметрів від чоловіка, однак не постраждала.
- Фахрізаде помер не відразу. Вертольотом його доставили до найближчої лікарні. Однак врятувати ядерника не вдалося.
- Влада Ірану заявила, що винними у вбивстві Фахрізаде є США та Ізраїль.
- Взимку 2020 року армії Ізраїлю та США посилили координацію. Вони очікували, що іранська сторона може помститися за смерть вченого, завдавши ракетних ударів.