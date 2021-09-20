Автомобіль Фахрізаде обстріляли з великокаліберної зброї. Нею керували дистанційно. Журналісти повідомили, що для цього використали кулемет бельгійського виробництва, прикріплений до робота.

Зауважте В Індонезії військові вбили найрозшукуванішого бойовика країни

Вага цього робота становить близько тонни. Його частинами ввозили в Іран та збирали вже на місці. Згодом робота-вбивцю розмістили у пікапі.

У день вбивства вантажівка чекала автомобіль Фахрізаде. За даними ЗМІ робот випустив по машині ядерника 15 куль.

Згодом пікап дистанційно підірвали. Водночас на 100% знищити зброю не вдалося.

Зауважте! The New York Times повідомив, що вбивство фізика почали готувати ще у 2019 році. Це сталося через рік після того, США вийшли з ядерної угоди.

Вбивство Фахрізаде: головне