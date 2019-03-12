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      Иранскую правозащитницу приговорили к 38 годам тюрьмы за защиту прав женщин

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      Иранская власть ввела запрет на юридическую практику Сотоудех
      Иранская власть ввела запрет на юридическую практику Сотоудех / iranian.com

      Известную иранскую правозащитницу Насрин Сотоудех приговорили к 33 годам заключения и 148 ударам плетью за защиту прав женщин и отказ носить закрытую мусульманскую одежду.

      В сентябре 2016 года Сотоудех заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. 11 марта 2019 года ее муж Реза Хандан сообщил на своей странице в Facebook, что женщине присудили еще 33 года за решеткой, поэтому общий срок заключения вырос до 38 лет.

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      На сайте неправительственной организации Amnesty International отметили, что это – самый жесткий приговор против правозащитников в Иране за последние годы. Это свидетельствует о том, что иранская власть только усиливает свои репрессии.

      Абсолютно поражает то, что Насрин приговорили к почти 40 годам в тюрьме из-за ее мирной правозащитной работы. Речь идет о защите женщин, протестующих против унизительных законов, в частности принуждения носить хиджаб,
      – прокомментировал представитель организации Amnesty International Филип Лютер.

      Насрин Сотоудех арестовали в июне 2018 года. Женщину обвиняют в "подстрекательстве к коррупции и проституции", "откровенном совершении греховного деяния путем публичного появления без хиджаба" и "нарушении общественного порядка".

      При вынесении приговора женщине суд применил статью Уголовного кодекса Ирана, которая позволяет судьям по своему усмотрению увеличивать максимальный срок наказания, предусмотренный законом, если обвиняемому предъявлено три обвинения.

      Насрін Сотоудех
      В октябре 2012 года Сотоудех стала лауреатом премии имени Сахарова

      Поэтому в деле Насрин Сотоудех судья Мохаммед Могише применил максимальное наказание за каждое из семи обвинений, а затем добавил еще четыре года к сроку заключения, увеличив его с 29 до 33 лет.

      В Amnesty International призвали международное сообщество, в частности Европейский союз, срочно вмешаться и посодействовать освобождению правозащитницы.

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      Источник: 24 Канал
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