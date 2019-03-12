Иранскую правозащитницу приговорили к 38 годам тюрьмы за защиту прав женщин

Известную иранскую правозащитницу Насрин Сотоудех приговорили к 33 годам заключения и 148 ударам плетью за защиту прав женщин и отказ носить закрытую мусульманскую одежду.

В сентябре 2016 года Сотоудех заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. 11 марта 2019 года ее муж Реза Хандан сообщил на своей странице в Facebook, что женщине присудили еще 33 года за решеткой, поэтому общий срок заключения вырос до 38 лет.

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На сайте неправительственной организации Amnesty International отметили, что это – самый жесткий приговор против правозащитников в Иране за последние годы. Это свидетельствует о том, что иранская власть только усиливает свои репрессии.

Абсолютно поражает то, что Насрин приговорили к почти 40 годам в тюрьме из-за ее мирной правозащитной работы. Речь идет о защите женщин, протестующих против унизительных законов, в частности принуждения носить хиджаб,

– прокомментировал представитель организации Amnesty International Филип Лютер.

Насрин Сотоудех арестовали в июне 2018 года. Женщину обвиняют в "подстрекательстве к коррупции и проституции", "откровенном совершении греховного деяния путем публичного появления без хиджаба" и "нарушении общественного порядка".

При вынесении приговора женщине суд применил статью Уголовного кодекса Ирана, которая позволяет судьям по своему усмотрению увеличивать максимальный срок наказания, предусмотренный законом, если обвиняемому предъявлено три обвинения.



В октябре 2012 года Сотоудех стала лауреатом премии имени Сахарова

Поэтому в деле Насрин Сотоудех судья Мохаммед Могише применил максимальное наказание за каждое из семи обвинений, а затем добавил еще четыре года к сроку заключения, увеличив его с 29 до 33 лет.

В Amnesty International призвали международное сообщество, в частности Европейский союз, срочно вмешаться и посодействовать освобождению правозащитницы.