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      Іранську правозахисницю засудили до 38 років тюрми через захист прав жінок

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      Іранська влада наклала заборону на юридичну практику Сотоудех
      Іранська влада наклала заборону на юридичну практику Сотоудех / iranian.com

      Відому іранську правозахисницю Насрін Сотоудех засудили до 33 років ув'язнення та 148 ударів батогом за захист прав жінок та відмову носити закритий мусульманський одяг.

      У вересні 2016 року Сотоудех заочно засудили до п'яти років позбавлення волі. 11 березня 2019 року її чоловік Реза Хандан повідомив на своїй сторінці у Facebook, що жінці присудили ще 33 роки за ґратами, тож загальний термін ув'язнення зріс до 38 років.

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      На сайті неурядової організації Amnesty International зазначили, що це – найжорсткіший вирок проти правозахисників у Ірані за останні роки. Тож це свідчить про те, що через безкарність за порушення прав людини, іранська влада лише посилює свої репресії.

      Абсолютно вражає те, що Насрін засудили до майже 40 років у в'язниці через її мирну правозахисну роботу. Йдеться про захист жінок, які протестують проти принизливих законів, зокрема примусу носити хіджаб,
      – прокоментував представник організації Amnesty International Філіп Лютер.

      Насрін Сотоудех арештували у червні 2018 року. Жінку звинувачують у "підбурюванні до корупції і проституції", "відвертому вчиненні гріховного діяння через публічну появу без хіджабу" і "порушенні громадського порядку".

      При винесенні вироку жінці суд застосував статтю Кримінального кодексу Ірану, яка дозволяє суддям на власний розсуд збільшувати максимальний термін покарання, передбачений законом, якщо обвинуваченому пред'явлено понад три звинувачення.

      Насрін Сотоудех
      У жовтні 2012 року Сотоудех стала лауреатом премії імені Сахарова.

      Тож у справі Насрін Сотоудех суддя Мохаммед Могіше застосував максимальне покарання за кожне з семи звинувачень, а потім додав ще чотири роки до терміну ув'язнення, збільшивши його з 29 до 33 років.

      У Amnesty International закликали міжнародну спільноту, зокрема Європейський союз, зокрема Європейський Союз, терміново втрутитися та посприяти звільненню правозахисниці.

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      Джерело: 24 Канал
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