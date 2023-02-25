В интервью женщина рассказала, что сейчас ищет свое место в мире, поэтому проживает за границей, в Украине чувствует сильную боль.

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Физически мне лучше, прошло 7 месяцев. Хотя по здоровью еще нужны вмешательства. В моем теле еще остались обломки от ракеты, 5 штук точно, некоторые из них нужно вынимать. Физически лучше, морально – пока невозможно ни принять, ни смириться. Это боль навсегда,

– поделилась женщина.

"Когда наступает вечер, сердце щемит от боли"

Она рассказала, что каждый день пытается браться за множество дел – рисовать, писать, читать, помогать другим. "Но когда наступает вечер – сердце щемит от боли и одиночества. Это самый страшный момент, потому что ты понимаешь, что твоего ребенка нет, и он больше никогда не вернется".

"По сравнению с моей прошлой жизнью "до" – я ничем не занимаюсь. Основную часть этих месяцев после трагедии была на реабилитации. Я не знала где я, и зачем здесь. Словно находилась в параллельном мире. Моя жизнь уничтожена, в ней больше нет смысла и каких-то планов… Я всегда задаю себе вопрос – зачем меня оставили. Это не жизнь, а существование. Я не хотела. Время проходит, но боль нет»,

– рассказала Ирина.

Она поделилась, что чувствует поддержку от людей со всех уголков мира, особенно от украинцев. Ежедневное общение помогало жить.

"Я выбрала одиночество и природу"

Ирина поделилась, что выбрала одиночество и природу, прогулки и познавать новые места. А как только, чувствует себя хуже, "берет сумку и садится в поезд".

Как только мне становится плохо – беру сумку и сажусь в поезд, часто не знаю куда еду, но есть интернет, на месте можно все забронировать. Читаю, помогаю родителям, готовлю, отвлекаю себя по максимуму и думаю, что в это время Лизуне было бы приятно со мной быть и пробовать вместе пирог или гулять по новым местам. Я всегда вспоминаю ее, как ребенка, который хотел жить и замечал каждую деталь, радовался солнышку и цветам. Она мой пример, как нужно жить,

– рассказала женщина.

А вот по поводу будущего, Ирина не смогла ответить ничего конкретного. Говорит, что его не видит, а планов больше нет.

"Верю в победу, но не смогу ею насладиться"

"Я очень люблю Украину, раньше хотела жить только там. Но сейчас я потерялась, ищу свое место в мире и не могу найти. Здесь за границей я никто, а в Украине чувствую только сильную боль. Поэтому через неделю я могу быть в абсолютно другом уголке мира, я ничего не знаю и не планирую", – поделилась Ирина.

Ирина ждет победу, но признает, что не сможет ею насладиться, "зная сколько погибло детей, людей и мужчин защищая нашу страну".

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