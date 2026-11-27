Ирина Мудрая / Фото из социальных сетей
Бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудра приняла участие в конференции, посвященной правовой политике Украины в сфере обеспечения национальных интересов. Среди тем ее выступлений – национальная безопасность, правовая политика и международно-правовая ответственность.
Об этом Ирина Мудра сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, основной тезис выступления касался необходимости предотвращения новых актов российской агрессии, ведь отсутствие надлежащей ответственности за предыдущие действия побуждает Россию к дальнейшей эскалации.
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В качестве примера Ирина Мудра привела события вокруг острова Тузла в 2003 году и оккупацию Крыма в 2014 году. По ее мнению, привлечение государства-агрессора к ответственности должно стать одним из направлений государственной политики в сфере национальной безопасности.
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Отдельно бывшая чиновница упомянула о голосовании Верховной Рады 25 ноября по вопросу присоединения Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии. Ирина Мудра отметила, что работала над этим вопросом со стороны Украины с 2022 года.
Она также добавила, что Специальный трибунал и Международный уголовный суд должны функционировать в единой системе вместе с компенсационным механизмом. По ее словам, значительная часть необходимых инструментов уже разработана, поэтому следующей задачей является обеспечение их практического применения.
В ходе конференции Мудра предложила определить ответственность России за агрессию в качестве отдельного направления в Стратегии национальной безопасности Украины и разработать специальную стратегию по этому вопросу.
Напомним, Ирину Мудру подозревают в причастности к схемам рейдерского захвата имущества и отмыванию незаконно полученных средств. 25 августа Высший антикоррупционный суд поместил ее под стражу, но разрешил выйти из СИЗО после внесения залога в 20 миллионов гривен. 8 октября залог был внесен.
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