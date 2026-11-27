Про це Ірина Мудра повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, головна теза виступу стосувалася необхідності запобігати новим актам російської агресії, адже відсутність належної відповідальності за попередні дії заохочує Росію до подальшої ескалації.

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Які механізми відповідальності Росії пропонує посилити Мудра

Як приклад, Ірина Мудра навела події навколо острова Тузла у 2003 році та окупацію Криму у 2014 році. На її думку, притягнення держави-агресора до відповідальності має стати одним із напрямів державної політики у сфері національної безпеки.

Росія щоразу йде далі, коли попередній крок обходиться їй задешево– наголосила вона.

Окремо колишня посадовиця згадала про голосування Верховної Ради 25 листопада щодо приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Ірина Мудра зазначила, що працювала над цим питанням з українського боку з 2022 року.

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Вона також додала, що Спеціальний трибунал і Міжнародний кримінальний суд мають функціонувати в єдиній системі разом із компенсаційним механізмом. За її словами, значна частина необхідних інструментів уже розроблена, тому наступним завданням є забезпечити їх практичну роботу.

Під час конференції Мудра запропонувала визначити відповідальність Росії за агресію окремим напрямом у Стратегії національної безпеки України та розробити спеціальну стратегію з цього питання.