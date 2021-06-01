Ирина Венедиктова заверила, что закон запрещает ей комментировать решение судей или давать им юридическую оценку. Об этом она сказала 1 июня в комментарии журналистам.
Обратите внимание Прокурорам остается лишь позор, – адвокат Стерненко
Ирина Венедиктова прокомментировала решение суда по Стерненко
"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку... обвинительный акт еще в 2016 году. Я в это время еще студентов учила. Считаю, что в этом случае состоялся обычный уголовный процесс, о чем мы говорили с самого начала", – заявила Венедиктова.
Комментируя вопрос кассации в деле, генпрокурор заверила, что "прокурор – независимый участник уголовного процесса – как он или она решит, так и будет".
Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу,
– объяснила Ирина Венедиктова.
Дело Сергея Стерненко: последние новости
- 31 мая Одесский апелляционный суд вынес окончательное решение по делу активиста Сергея Стерненко. Его признали невиновным в похищении экс-депутата Сергея Щербича.
- Однако виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием. По 1 статье, то сроки привлечения к ответственности уже истекли. Зато за незаконное обращение с оружием (патроном 5,45 миллиметра) активисту присудили 3 года заключения. Впрочем, это наказание заменили на 1 год условно.
- Сергей Стерненко заявил, что не считает решение справедливым и будет обжаловать приговор суда в Верховном суде. Более того, он думает, что "прокуроры Венедиктовой подадут жалобу также, и будут настаивать на 7,3 года заключения с конфискацией".
- Ранее Сергей Стерненко объяснял, что считает дело против себя политизированным. Он заявил, что в его осуждении виновны генпрокурор Ирина Венедиктова, мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров.