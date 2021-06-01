Ирина Венедиктова заверила, что закон запрещает ей комментировать решение судей или давать им юридическую оценку. Об этом она сказала 1 июня в комментарии журналистам.

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Ирина Венедиктова прокомментировала решение суда по Стерненко

"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку... обвинительный акт еще в 2016 году. Я в это время еще студентов учила. Считаю, что в этом случае состоялся обычный уголовный процесс, о чем мы говорили с самого начала", – заявила Венедиктова.

Комментируя вопрос кассации в деле, генпрокурор заверила, что "прокурор – независимый участник уголовного процесса – как он или она решит, так и будет".

Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу,

– объяснила Ирина Венедиктова.

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