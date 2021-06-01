Ірина Венедіктова запевнила, що закон забороняє їй коментувати рішення суддів чи давати їм юридичну оцінку. Про це вона сказала 1 червня у коментарі журналістам.
Зауважте Прокурорам залишається лише ганьба, – адвокат Стерненка
Ірина Венедіктова прокоментувала рішення суду щодо Стерненка
"Я поважаю рішення судів. І закон забороняє мені давати їм юридичну оцінку… Обвинувальний акт ще 2016 року. Я у цей час ще студентів вчила. Вважаю, що в цьому випадку відбувся звичайний кримінальний процес, про що ми говорили з самого початку", – заявила Венедіктова.
Коментуючи питання касації в справі, генпрокурорка запевнила, що "прокурор – незалежний учасник кримінального процесу – як він або вона вирішить, так і буде".
Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі,
– пояснила Ірина Венедіктова.
Справа Сергія Стерненка: останні новини
- 31 травня Одеський апеляційний суд оголосив остаточне рішення у справі активіста Сергія Стерненка. Його визнали невинним у викраденні ексдепутата Сергія Щербича.
- Проте винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Щодо 1 статті, то терміни притягнення до відповідальності вже минули. Натомість за незаконне поводження зі зброєю (патроном 5,45 міліметра) активісту присудили 3 роки ув'язнення. Втім, це покарання замінили на 1 рік умовно.
- Сергій Стерненко заявив, що не вважає рішення справедливим та оскаржуватиме вирок суду у Верховному суді. Ба більше, він думає, що "прокурори Венедіктової подадуть скаргу також, і наполягатимуть на 7,3 роки ув'язнення з конфіскацією".
- Раніше Сергій Стерненко пояснював, що вважає справу проти себе політизованою. Він заявив, що у його засудженні винні генпрокурорка Ірина Венедіктова, мер Одеси Геннадій Труханов та заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.