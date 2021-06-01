Ірина Венедіктова запевнила, що закон забороняє їй коментувати рішення суддів чи давати їм юридичну оцінку. Про це вона сказала 1 червня у коментарі журналістам.

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"Я поважаю рішення судів. І закон забороняє мені давати їм юридичну оцінку… Обвинувальний акт ще 2016 року. Я у цей час ще студентів вчила. Вважаю, що в цьому випадку відбувся звичайний кримінальний процес, про що ми говорили з самого початку", – заявила Венедіктова.

Коментуючи питання касації в справі, генпрокурорка запевнила, що "прокурор – незалежний учасник кримінального процесу – як він або вона вирішить, так і буде".

Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі,

– пояснила Ірина Венедіктова.

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