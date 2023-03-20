Об этом в эфире 24 Канала рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она подчеркнула, что эвакуировать детей удается.
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Сколько детей эвакуировано
По словам министра, полностью вывезти на безопасные территории удалось всех детей из Часового Яра. Это была сложная и масштабная работа.
"Остается 15, или 20 – сейчас нет точной цифры, потому что не могут добраться до локаций, где есть дети в Бахмуте", – добавила чиновник.
Она отметила, что к началу полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало 12 тысяч детей.
Ирина Верещук подробно о ситуации в Бахмуте и преступлениях России: смотреть видео
Уехать – значит выжить
Ирина Верещук в очередной раз отметила обстрелы, которые не утихают ни на мгновение и крайне разрушенную инфраструктуру. Уже нет вопроса "хотят уезжать гражданские или нет".
Уехать – единственный способ выжить. Если мы говорим о Бахмутской громаде, то Часов Яр – все детки уехали. Взрослые, сопровождающие детей тоже уехали – хотя бы один из взрослых должен сопровождать,
– подчеркнула министр.
Эвакуация детей: что известно
- Согласно постановлению Кабмина, эвакуация детей проводится в сопровождении родителей или лица, которое заменяет их. Эта инициатива направлена прежде всего на сохранение жизни, отметил Павел Лисянский. Он отметил другую проблему – тему принудительно депортированных дети в Россию, и рассказал, как с ними в дальнейшем следует работать. Все детали 24 Канал собрал здесь.
- В начале марта 24 Канал сообщал, что эвакуация гражданских из Бахмута замедлилась из-за постоянных осбстрелов. За день удается вывезти от 5 до 10 человек.
- Что касается ситуации в Бахмуте, то жизнь там – своеобразная спецоперация. Военный журналист Андрей Цаплиенко подтвердил серьезные бои и намерения врага продвигаться дальше.