Ирина Билык спела о финале Лиги чемпионов 2018 от имени Роналду: видеофакт

21 мая на шоу "Удачное утро" на Радио МАКСИМУМ заглянула Ирина Билык с премьерой своей новой песни "Не прячь глаза". Кроме презентации нового трека, написанного в поддержку ЛГБТ-сообществ, певица раскрыла секреты в традиционном блиц-опросе, а также перепела свой хит от имени Роналду.

В прямом эфире Радио МАКСИМУМ Ирина Билык ответила на каверзные вопросы ведущих утреннего шоу, рассказав, что ездит на "очень простом авто Toyota", а первые деньги в размере 100 рублей заработала на концерте еще во время существования СССР. Любимый город Ирины для путешествий – Нью-Йорк, при этом любимое блюдо – обычная лапша.

Также артистка призналась, что поклонники дарили ей дорогие драгоценности, среди которых и бриллианты, но более радуют Ирину те подарки, которые подарены с заботой – витамины для здоровья, не калорийные шоколадки, натуральные настойки. Больше деталей в видео:

Напоследок Ирина Билык в "Удачное утро" перепела свою песню "Ты мой" об актуальном событие недели – финале Лиги чемпионов. Вот так бы пел Криштиану Роналду, если бы ему позвонили с клуба "Ливерпуль" накануне грандиозного футбольного события: