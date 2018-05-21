Ірина Білик заспівала про фінал Ліги чемпіонів 2018 від імені Роналду: відеофакт

21 травня до шоу "Вдалий ранок" на Радіо МАКСИМУМ завітала Ірина Білик з прем'єрою своєї нової пісні "Не ховай очей". Окрім презентації нового треку, написаного на підтримку ЛГБТ-спільнот, співачка розкрила секрети в традиційному бліц-опитуванні, а також переспівала свій хіт від імені Роналду.

У прямому ефірі Радіо МАКСИМУМ Ірина Білик відповіла на каверзні запитання ведучих ранкового шоу, розповівши, що їздить на "дуже простому авто Toyota", а перші гроші у розмірі 100 рублів заробила на концерті ще підчас існування СРСР. Улюблене місто Ірини для подорожей – Нью-Йорк, при цьому найулюбленіша страва – звичайна локшина.

Також артистка зізналася, що шанувальники дарували їй дорогі коштовності, серед яких і діаманти, але більш тішать Ірину ті подарунки, які подаровані з турботою – вітаміни для здоров'я, не калорійні шоколадки, натуральні настоянки. Більше деталей у відео:

Насамкінець Ірина Білик у "Вдалому ранку" переспівала власну пісню "Ти мій" про актуальну подію тижня – фінал Ліги чемпіонів. Ось так би співав Кріштіану Роналду, якби йому зателефонували з клубу "Ліверпуль" напередодні грандіозної футбольної події: