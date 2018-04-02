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Ирина Геращенко рассказала, какой вопрос поднимут во время переговоров в Минске

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отметила, что среди тем, которые будут обсуждаться на заседании, будет обмен пленными.

Этот вопрос будет подниматься в среду, 4 апреля, в Минске. Она заверила, что Украина готова обменять 20 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, на пленников Кремля.

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Ирина Геращенко акцентировала внимание на том, что украинская сторона будет настаивать на том, чтобы в список на обмен включили не только украинцев, находящихся на оккупированной территории, но и тех, кого незаконно удерживают в российских тюрьмах.

"Украина готова передать тех 20 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне на Донбассе для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших пленников. Здесь важна воля РФ, но пока ее нет, – отметила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

К слову, украинцы, которые в декабря 2017 года были освобождены из плена с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, до сих пор не получили государственную материальную помощь и имеют проблемы с трудоустройством и жильем.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Обмен пленными Ирина Геращенко Минск
Источник: 24 Канал
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