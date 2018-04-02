Ірина Геращенко розповіла, яке питання порушать під час переговорів у Мінську

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко зазначила, що серед тем, які будуть обговорюватися на засіданні, буде обмін полоненими.

Це питання порушуватиметься в середу, 4 квітня, в Мінську. Вона запевнила, що Україна готова обміняти 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях на бранців Кремля.

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Ірина Геращенко закцентувала увагу на тому, що українська сторона буде наполягати на тому, аби до списку на обмін включили не тільки українців, які перебувають на окупованій території, але й тих, кого незаконно утримують в російських в'язницях.



"Україна готова передати тих 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях за порушення українського законодавства та участь у війні на Донбасі задля того, щоб звільнити Сенцова, Кольченка та інших наших бранців. Тут важлива воля РФ, але поки що її немає, – зазначила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

До слова, українці, які у грудні 2017 року були звільнені з полону з окупованих районів Луганської та Донецької областей, досі не отримали державну матеріальну допомогу та мають проблеми з працевлаштуванням і житлом.