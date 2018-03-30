Медведчук добре нажився на обміні полонених, – народний депутат

Лідер "Українського вибору", якого президент України вважає одним із найбільш ефективних посередників у справі повернення заручників, насправді має неабиякий особистий зиск від своєї діяльності.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Ігор Луценко, якого у статті для сайту "24" цитує Наталія Лебідь.

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"Через амбіції Медведчука обмін полоненими заблоковано, – зазначає він. – У відеокліпі, який ГПУ принесла у Раду, міститься така фраза Савченко, на 4 хвилині 48 секунді: "Вони (окупаційна адміністрація ДНР) нікого не віддають зараз, щоб нічого не спортить Медведчуку".

Тобто Медведчук, офіційно призначений Порошенком представник, висунув нам певні умови, й українські воїни будуть терпіти тортури у полоні, поки ці умови не будуть виконані. Агов, пане Порошенко! Може ну їх к бісу, таких "посередників" – Рубана, Медведчука? Може, вони взагалі ніякі не посередники, принаймні у обміні полоненими? Може, це взагалі для них легенда, прикриття?

– запитує політик.

Й продовжує: "За роки свого "посередництва" у обміні полонених Медведчук досяг вражаючих "успіхів".

1. Обмін полоненими за певними винятками заблоковано. Це пункт Мінських домовленостей, яким пояснювали нібито вигоду цих угод – але пункт не виконується, вигоди не видно. Судячи з записів ГПУ, через Медведчука.

2. Розбудовано схему контрабандної поставки пального із Росії. Через "Прикарпатзахідтранс" і далі – мережу Glusco. На сьогодні, Медведчук – один із головних операторів ринку палива в Україні. Я чи не перший серед нардепів підняв цю тему в парламенті.

3. Організовано поставки вугілля з ОРДЛО через Росію в Україну, на приватні і державні електростанції.

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4. Медведчук, за неофіційними даними, увійшов через наближених людей у співзасновники мінімум двох загальнонаціональних каналів… Медведчук, офіційний представник Порошенка і кум Путіна, зараз – один із найбагатших людей нашої держави. Бачите, як це вигідно – міняти полонених", – іронізує нардеп.

Нагадаємо, що раніше Президент Петро Порошенко на своїй прес-конференції схвально відгукнувся про Віктора Медведчука. "Є так звана гуманітарна група, яка займається питанням звільнення заручників. Це не Мінська група, вона є частиною тристоронньої контактної групи. Колишній голова СБУ призначив в цю групу Віктора Медведчука. Я про це знав і зараз наголошую, що буду працювати з будь-ким, хто зможе повернути хоча б одного українського заручника додому", – сказав глава держави.

"Ми намагалися застосовувати різні канали комунікації. Починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Ні церква, ні його ці проксіс на окупованих територіях", – додав Порошенко.

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