Медведчук хорошо нажился на обмене пленных, – народный депутат

Лидер "Украинского выбора", которого президент Украины считает одним из наиболее эффективных посредников в деле возвращения заложников, на самом деле имеет немалую личную выгоду от своей деятельности.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Игорь Луценко, которого в статье для сайта "24" цитирует Наталья Лебедь.

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"Из-за амбиций Медведчука обмен пленными заблокирован, – отмечает он. – В видеоклипе, который ГПУ принесла в Раду, содержится такая фраза Савченко, на 4 минуте 48 секунде: "Они (оккупационная администрация ДНР) никого не отдают сейчас, чтобы ничего не испортить Медведчуку".

То есть Медведчук, официально назначенный представитель Порошенко, предъявил нам определенные условия, и украинские воины будут терпеть пытки в плену, пока эти условия не будут выполнены. Эй, господин Порошенко! Может ну их к черту, таких "посредников" – Рубана, Медведчука? Может, они вообще никакие не посредники, по крайней мере в обмене пленными? Может, это вообще для них легенда, прикрытие?

– спрашивает политик.

И продолжает: "За годы своего "посредничества" в обмене пленных Медведчук достиг впечатляющих "успехов".

1. Обмен пленными за определенными исключениями заблокирован. Это пункт Минских договоренностей, которым объясняли якобы выгоду этих соглашений – но пункт не выполняется, выгоды не видно. Судя по записям ГПУ, из-за Медведчука.

2. Развита схема контрабандной поставки топлива из России. Через "Прикарпатзападтранс" и далее – сеть Glusco. На сегодня, Медведчук – один из главных операторов рынка топлива в Украине. Я не первый среди нардепов поднял эту тему в парламенте.

3. Организованы поставки угля из ОРДЛО через Россию в Украину, на частные и государственные электростанции.

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4. Медведчук, по неофициальным данным, вошел через приближенных людей в соучредители минимум двух общенациональных каналов... Медведчук, официальный представитель Порошенко и кум Путина, сейчас – один из самых богатых людей нашего государства. Видите, как это выгодно – менять пленных", – иронизирует нардеп.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко на своей пресс-конференции похвально отозвался о Викторе Медведчуке. "Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается вопросом освобождения заложников. Это не Минская группа, она является частью трехсторонней контактной группы. Бывший глава СБУ назначил в эту группу Виктора Медведчука. Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что буду работать с кем-то, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой", – сказал глава государства.

"Мы старались применять различные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об освобождении принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти проксис на оккупированных территориях", – добавил Порошенко.

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