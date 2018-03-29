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Звільнені з полону досі не отримали 100 тисяч гривень допомоги від держави

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Звільнені з полону українці не отримали матеріальної допомоги
Звільнені з полону українці не отримали матеріальної допомоги / day.kyiv.ua

Українці, які у грудні 2017 року були звільнені з полону з окупованих районів Луганської та Донецької областей, досі не отримали державну матеріальну допомогу та мають проблеми з працевлаштуванням і житлом.

Про це повідомила "Українська правда".

На прес-конференції у четвер, 29 березня, виконавчий директор БФ "Восток-SOS" Олександра Дворецька розповіла, що Служба безпеки України досі не передала списки людей, які були звільнені з полону у грудні 2017 року до служб соціального захисту.

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"Це означає, що Міністерство соцполітики не змогло сформувати щодо них бюджет. Спочатку говорилося про те, що кошти будуть виділятися з резервного фонду, але у березні цього року уряд вирішив, що це будуть кошти, які виділяються до міністерства з питань тимчасово окупованих територій", – наголосила Олександра Дворецька.

За її словами, наразі уряд перебуває у невизначеності щодо того, якою має бути процедура надання державної фінансової допомоги звільненим полоненим, хоча у них є тільки півроку, щоб подати необхідні документи. При цьому присутній на прес-конференції колишній полонений Володимир Фомічов додав, що у постанові щодо одноразової державної допомоги у 100 тисяч гривень не прописано, які мають бути документи і куди саме їх необхідно подавати.

Також члени БФ повідомили, що є питання щодо працевлаштування та допомоги з отриманням житла.

Друга проблема, яка виникла з виконанням постанови – це надання допомоги у забезпеченні житлом. Ми робили запити і отримали різні відповіді, які говорять про неможливість надання такої допомоги,
– розповіла Дворецька.

Зазначається, що більшість обласних адміністрацій, до яких зверталися представники фонду, посилалися на радянські нормативні документи, які не визначають колишніх полонених, як претендентів на тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Координатор відділу Документування порушень прав людини на Донбасі БФ "Восток-SOS" В'ячеслав Ліхачов повідомив, ситуація із допомогою колишнім заручникам в Україні покращилася у порівнянні з 2014 та 2015 роками. Проте різниця у кількості обіцянок та їх виконанні значна. Так, за його словами, колишні полонені отримали медичну та психологічну допомогу.

Треба розуміти, що люди перебували у полоні роками, до них застосовували тортури та жорстоке поводження. Тому окрім травм вони мають складний психологічний стан,
– сказав Ліхачов.

Він додав, що складність у тому, що психологічні проблеми зазвичай не проявляються одразу після звільнення, а приблизно через півроку, а також додав, що наразі держава не цікавиться тим, хто і з якою метою утримував громадян України та які дії вчинялися проти них.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року з окупованої частини Донбасу було звільнено 74 незаконно утримуваних українців. В ОРДЛО українська сторона передала 233 людини. Це був найбільший обмін утримуваних осіб між сторонами з 2015 року. 31 січня 2018 року Кабмін передбачив, що звільнені з ОРДЛО заручники отримають 100 тисяч гривень одноразової допомоги.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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