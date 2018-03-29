Освобожденные из плена до сих пор не получили 100 тысяч гривен помощи от государства

Украинцы, которые в декабре 2017 года были освобождены из плена с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, до сих пор не получили государственную материальную помощь и имеют проблемы с трудоустройством и жильем.

Об этом сообщила "Украинская правда".

На пресс-конференции в четверг, 29 марта, исполнительный директор БФ "Восток-SOS" Александра Дворецкая рассказала, что Служба безопасности Украины до сих пор не передала списки людей, которые были освобождены из плена в декабре 2017 года службам социальной защиты.

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"Это означает, что Министерство соцполитики не смогло сформировать по ним бюджет. Сначала говорилось о том, что средства будут выделяться из резервного фонда, но в марте этого года правительство решило, что это будут средства, которые выделяются министерству по вопросам временно оккупированных территорий" , – отметила Александра Дворецкая.

По ее словам, сейчас правительство находится в неопределенности относительно того, какой должна быть процедура предоставления государственной финансовой помощи освобожденным пленным, хотя у них есть только полгода, чтобы подать необходимые документы. При этом присутствующий на пресс-конференции бывший пленник Владимир Фомичев добавил, что в постановлении о единовременной государственной помощи в 100 тысяч гривен не прописано, какие должны быть документы и куда именно их необходимо подавать.

Также члены БФ сообщили, что есть вопросы относительно трудоустройства и помощи с получением жилья.

Вторая проблема, которая возникла с выполнением постановления – это оказание помощи в обеспечении жильем. Мы делали запросы и получили разные ответы, которые говорят о невозможности предоставления такой помощи,

– рассказала Дворецкая.

Отмечается, что большинство областных администраций, к которым обращались представители фонда, ссылались на советские нормативные документы, которые не определяют бывших пленных, как претендентов на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Координатор отдела Документирования нарушений прав человека на Донбассе БФ "Восток-SOS" Вячеслав Лихачев сообщил, что ситуация с помощью бывшим заложникам в Украине улучшилась по сравнению с 2014 и 2015 годами. Однако разница в количестве обещаний и их исполнении внушительная. Так, по его словам, бывшие пленные получили медицинскую и психологическую помощь.

Надо понимать, что люди находились в плену годами, к ним применяли пытки и жестокое обращение. Поэтому кроме травм они имеют сложное психологическое состояние,

– сказал Лихачев.

Он добавил, что сложность в том, что психологические проблемы обычно не проявляются сразу после освобождения, а примерно через полгода, а также добавил, что пока государство не интересуется тем, кто и с какой целью удерживал граждан Украины и какие действия совершались против них.

Напомним, 27 декабря 2017 года с оккупированной части Донбасса были освобождены 74 незаконно удерживаемые украинца. В ОРДЛО украинская сторона передала 233 человек. Это был самый большой обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года. 31 января 2018 года Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тысяч гривен одноразовой помощи.