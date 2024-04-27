Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал, что можно проиграть битвы, но важно выиграть войну. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Рамштайн, подчеркнув важность оказания помощи Украине.
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Истощенность ВСУ – вброс от Кремля
Черник отметил, что надо анализировать, почему сообщения об истощенности ВСУ в Западных медиа начали появляться именно сейчас, потому что до этого их не было. Россияне научились делать вбросы на Западе. Сейчас на фоне того, что Украина получит оружие, с которым, как минимум стабилизирует фронт, для оккупантов это очень важно.
Такая информация появляется ровно тогда, когда мы получили фантастический успех по получению оружия. Человек со здравым смыслом задаст себе вопрос, почему именно так и почему в эту минуту? У меня есть ответ. Враг научился вбрасывать информацию даже на очень уважаемых медийных площадках,
– отметил военный эксперт.
Тактические успехи россиян
По словам полковника запаса ВСУ, никакого обвала фронта со стороны ВСУ нет. Обвал фронта – это прорыв врага на участке шириной 20 километров и глубиной 30 километров. У россиян есть незначительные тактические успехи, из-за того, что они усилили давление, ведь понимают, что за несколько недель ВСУ получат оружие и смогут стабилизировать фронт.
"В их классической наступательной тактике ничего не изменилось. Пехотные валы, и, к сожалению, по артиллерии они нас превосходят. Мы можем выставлять артиллерийские валы в пределах до 5000 снарядов в сутки, то они сохраняют потенциал от 15 000 до 20 000 выстрелов и чувствительные упоминавшиеся нами КАБ", – подчеркнул Черник.
Какие еще темы анализировал Черник:
- Как отметил военный эксперт, в прошлом году, без преимущества в авиации, ВСУ прорубили на Запорожье "коробку" 10 на 10 километров. Это серьезный успех. За тот период было уничтожено более 3000 вражеских артиллерийских установок, поэтому после получения американской помощи можно ждать нового наступления наших войск.
- Также Черник рассказал о том, что есть средства для борьбы с российскими БпЛА. Есть ракеты, которые интегрированы в советские системы ПВО "Бук" и тому подобное. Эти ракеты, например, и призваны для борьбы с российскими дронами. Также в достаточно большом количестве будут предоставлены "Стингеры".
- Кроме того полковник запаса ВСУ ответил на вопрос, почему Россия обстреливает объекты украинской железной дороги. Украина имеет самую большую сеть железных и шоссейных дорог. Эти пути являются логистическими для поставки оружия на украинские фронты.