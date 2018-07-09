Жительница Умани выиграла 1 миллион гривен в "Лото-Забава"

В украинской семье миллионеров пополнение. Ирина из Умани выиграла заветный миллион в "Лото-забава". Говорит, что билеты покупает уже 10 лет, однако такую значительную сумму получила впервые.

А вот ее семья уже побеждала. Несколько лет назад отец Ирины в студии выиграл бытовой техники на более 2 тысячи гривен. Сейчас же новоиспеченная миллионерша здесь вместе с дочерью.

"Собиралась на работу и смотрела "Лото-Забаву". Бабушка с внучкой выиграли три миллиона, а я собираюсь и думаю: "О, прикольно, хоть бы из наших кто-то выиграл". И тут выхожу из дома, звонит папа и говорит: "дочка, представляешь, миллион выиграли!". То есть, я сказала, как почувствовала", – поделилась дочь миллионерши "Лото-Забава" Ольга.

Свой выигрыш Ирина планирует потратить на ремонт жилища и путешествие всей семьей. Кроме этого, оператор государственных лотерей подготовил программу "Два дня из жизни миллионера" от КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.".

Ее изюминкой стал мастер-класс по игре для настоящих богачей – гольфу. И хотя этот вид спорта покорился им не сразу, все же женщина таки "нашла общий язык" с клюшкой.

"Хотелось попробовать что это такое. Понравилось очень", – сказала миллионерша "Лото-Забава" Ирина Здиорук.

Ирина Здиорук стала победительницей 977 тиража "Лото-Забава". И на этом семья останавливаться не собирается. Всем также советуют играть и верить в победу.

"Нужно идти к своей цели и не сдаваться. И все. И будет вам успех", – добавила миллионер "Лото-Забава" Ирина Здиорук.

"Мечты сбываются, играйте, выигрывайте, верьте в себя", – сказала дочь миллионера "Лото-Забава" Ольга.

А тем временем, в том же тираже №987, во время которого Ирине и ее дочке вручили чек на 1 миллион гривен, в Украине появился новый, 295-й миллионер за всю историю лотереи "Лото-Забава".