Жителька Умані виграла 1 мільйон гривень у "Лото-Забава"

В українській родині мільйонерів поповнення. Ірина із Умані виграла заповітний мільйон у "Лото-забава". Каже, що білети купує вже 10 років, проте таку значну суму отримала вперше.

А от її родина вже перемагала. Кілька років тому батько Ірини у студії виграв побутової техніки на понад 2 тисячі гривень. Нині ж новоспечена мільйонерка тут разом із донькою.

"Збиралась на роботу і дивилася "Лото-Забаву". Бабуся з внучкою виграли три мільйони, я а збираюся і думаю: "О, прикольно, хоч би з наших хтось виграв". І тут виходжу з дому, дзвонить папа і каже: "доця, уявляєш, мільйон виграли!". Тобто, я сказала, як відчула", – поділилась донька мільйонерки "Лото-Забава" Ольга.

Свій виграш Ірина планує витратити на ремонт оселі та подорож усією родиною. Окрім цього, оператор державних лотерей підготував для неї програму "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

Її родзинкою став майстер-клас з гри для справжніх багатіїв – гольфу. І хоча цей вид спорту піддався їм не одразу, все ж жінка таки "знайшла спільну мову" з ключкою.

"Хотілось попробувати що це таке. Сподобалось дуже", – сказала мільйонерка "Лото-Забава" Ірина Здіорук.

Ірина Здіорук стала переможницею 977 тиражу "Лото-Забава". І на цьому родина зупинятися не збирається. Усім також радять грати і вірити в перемогу.

"Потрібно йти до своєї цілі і не здаватися. І все. І буде вам успіх", – додала мільйонер "Лото-Забава" Ірина Здіорук.

"Мрії збуваються, грайте, вигравайте, вірте в себе", – сказала донька мільйонера "Лото-Забава" Ольга.

А тим часом, у тому ж тиражі №987, під час якого Ірині та її доньці вручили чек на 1 мільйон гривень, в Україні з’явився новий, 295-й мільйонер за всю історію лотереї "Лото-Забава".