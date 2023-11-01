По данным следствия, обвиняемая незаконно завладела чужими деньгами. Речь идет о выручке от продажи крымской недвижимости.

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Инцидент произошел в 2021 году. Тогда потерпевший, владевший недвижимостью во временно оккупированном Крыму, решил продать ее, чтобы не украли оккупанты. Сумма продаж составила 1 миллион 927 тысяч долларов США (53 471 552 гривен). Подробности сообщила Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Между тем, Кильчицкая взялась помогать в переводе денег с оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины. Женщина была достаточно известна в кругу политических и бизнес-элит. Кроме того, Кильчицкая имеет материальное состояние.

Человек полностью выполнил инструкции обвиняемой по передаче средств на оккупированной территории ее сообщнику. В дальнейшем, бывшая чиновница присвоила себе, путем обмана, указанные деньги и передавать их потерпевшему отказалась, в результате чего причинила ему материальный ущерб в особо крупных размерах,

– говорится в сообщении.

По данным издания Интерфакс-Украина, говорится именно о Кильчицкой.