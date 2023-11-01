За даними слідства, обвинувачена незаконно заволоділа чужими грошима. Мовиться про виторг від продажу кримської нерухомості.

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Інцидент стався у 2021 році. Тоді потерпілий, який мав нерухомість у тимчасово окупованому Криму, вирішив продати її, аби не вкрали окупанти. Сума продажу становила 1 мільйон 927 тисяч доларів США (53 471 552 гривень). Деталі повідомила Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Тим часом Кільчицька взялася допомагати у переведенні грошей з окупованої території Криму на материкову частину України. Жінка була досить відомою у колі політичних та бізнесових еліт. Окрім того, Кільчицька має матеріальні статки.

Чоловік повністю виконав інструкції обвинуваченої щодо передачі коштів на окупованій території її спільнику. Надалі, колишня чиновниця присвоїла собі, шляхом обману, вказані гроші та передавати їх потерпілому відмовилась, в результаті чого спричинила йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах,

– мовиться у повідомленні.

За даними видання Інтерфакс-Україна, мовиться саме про Кільчицьку.