Такую позицию глава ирландского правительства высказал 6 апреля. Заявление прозвучало после выступления перед парламентом Ирландии Владимира Зеленского.

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Ирландия поддерживает вступление Украины в ЕС

Мартин подчеркнул, что принятие решения о своей политической ориентации – это демократическое право Украины и украинского народа.

Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах Европы. Это является стратегическим интересом Европейского Союза. Это является интересом Украины,

– сказал премьер-министр Ирландии.

К слову, политик добавил, что уже разговаривал с Зеленским по этому вопросу, и продолжит поддерживать путь Украины, который она для себя выбрала.

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