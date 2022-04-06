Таку позицію очільник ірландського уряду виголосив 6 квітня. Заява пролунала після виступу перед парламентом Ірландії Володимира Зеленського.

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Ірландія підтримує вступ України в ЄС

Мартін підкреслив, що ухвалення рішення про свою політичну орієнтацію – це демократичне право України та українського народу.

Ви обрали подання заявки на членство в ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації у сусідніх державах Європи. Це є стратегічним інтересом Європейського Союзу. Це є інтересом України,

– сказав прем'єр-міністр Ірландії.

До слова, політик додав, що вже розмовляв із Зеленським щодо цього питання, і продовжить підтримувати шлях України, який вона для себе обрала.

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