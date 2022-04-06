Голод – зброя Росії

Президент наголосив, що цієї ночі російські ракети знову вдарили по території України. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Росія хоче знищити життя без диктатури, це стосується і Європи, – Зеленський до Іспанії

Знищувати все, що забезпечує життя українців, стало фірмовим почерком росіян. Вони стріляють у нафтобази, об'єкти цивільної інфраструктури на житлові будинки.

Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, звичайну аграрну техніку та мінують поля. Мінують все, що залишають. Росія заблокувала наші порти разом з тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт,

– розповів Зеленський.

Кремль робить це, бо розглядає голод своєю зброєю. Однак без українського експорту десяткам країн Африки та Азії загрожує голод, а не просто дефіцит. Зривати посівну кампанію в Україні – це свідомо провокувати продовольчу кризу. Наслідками цього стануть:

політична нестабільність,

спалахи насильства у суспільстві,

потік біженців.

Росія немислимо знущається з Маріуполя

Також президент розповів ірландським колегам про те, як Росія використовує голод у Маріуполі. Поки був сніг люди могли його розтопити й отримати воду, зараз нема вже й цього. Крім того, Кремль продовжує бомбардування міста. Там не залишилися вже жодної уцілілої будівлі.

Зеленський наголосив, що люди навіть не мають змоги поховати своїх рідних. Все місто вкрите трупами – вони на вулицях, під завалами будинків, скрізь. Ніхто не знає, скільки саме маріупольців вбили росіяни.

Дивіться відео з виступу Зеленського перед парламентом Ірландії:

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