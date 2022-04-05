Росія хоче позбавити Україну можливості жити без насильства. Про це президент Володимир Зеленський сказав виступаючи перед парламентом Іспанії, повідомляє 24 канал.

Вона не хоче, що б в Україні мирно співіснували різні релігії та спільноти.

Формат російського державного життя не передбачає усього того, що є абсолютно звичним для нас, для України. Росія хоче зробити так, щоб в усьому нашому регіоні домінував тільки один порядок – тиранічний. Щоб будь-яка різноманітність була знищена,

– сказав глава держави.

Росія хоче зробити так, аби люди не могли знаходити спільну мову чи йти на компроміси. Адже саме так і є на території держави-агресорки. Тому таке вона бажає бачити і в Україні, а далі – в усьому регіоні Східної та Центральної Європи.

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