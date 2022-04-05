Россия хочет лишить Украину возможности жить без насилия. Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая перед парламентом Испании, сообщает 24 канал.

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Она не хочет, чтобы в Украине мирно сосуществовали разные религии и сообщества.

Формат российской государственной жизни не предполагает всего того, что абсолютно привычно для нас, для Украины. Россия хочет сделать так, чтобы во всем нашем регионе доминировал только один порядок – тиранический. Чтобы любое разнообразие было уничтожено,

– сказал глава государства.

Россия хочет сделать так, чтобы люди не могли находить общий язык или идти на компромиссы. Ведь именно так все и есть на территории государства-агрессора. Поэтому это она желает видеть и в Украине, а дальше – во всем регионе Восточной и Центральной Европы.

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