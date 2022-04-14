Об этом 14 марта на брифинге в Киеве сказал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни. Он отметил, что против России надо ввести максимально эффективные санкции, чтобы сделать невозможными новые атаки на Украину.

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"Мы верим, что нужно двигаться за пределы того, что согласовано сейчас коллективно в ЕС, чтобы включить нефтяное эмбарго в шестой пакет санкций", – сказал Ковни.

Ирландия солидарна с Украиной

Дипломат отметил, что Ирландия выделила более 20 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины. Кроме этого, планируют предоставить еще 33 миллиона евро для Вооруженных Сил.

Несмотря на то, что Ирландия сохраняет нейтралитет, хочу четко заявить, что мы не нейтральны к этой войне и будущему Украины,

– отметил министр.

Он добавил, что болеет за самое быстрое вступление Украины в Евросоюз. Отметил, что привез в Киев месседж солидарности не только от власти Ирландии, но и от всего народа.

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