Про це 14 березня на брифінгу у Києві сказав міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні. Він зазначив, що проти Росії треба ввести максимально ефективні санкції, щоб зробити неможливими нові атаки на Україну.

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"Ми віримо, що потрібно рухатися за межі того, що погоджено зараз колективно в ЄС, щоб включити нафтове ембарго у шостий пакет санкцій", – сказав Ковні.

Ірландія солідарна з Україною

Дипломат зазначив, що Ірландія виділила понад 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Крім цього, планують надати ще 33 мільйони євро для Збройних Сил.

Попри те, що Ірландія зберігає нейтралітет, хочу чітко заявити, що ми не нейтральні до цієї війни й майбутнього України,

– зазначив міністр.

Він додав, що вболіває за найшвидший вступ України до Євросоюзу. Наголосив, що привіз до Києва меседж солідарності не лише від влади Ірландії, а й від всього народу.

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