В Ирпене нацгвардейцам показались подозрительными несколько молодых людей. Военные решили за ними проследить.
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Мужчины привели на склад награбленного
Мужчины привели нацгвардейцев прямо к дому, в котором они устроили склад предположительно украденного имущества. Все похищенное добро мародеры занесли в подвал.
Никакого четкого ответа – где взялось это имущество или документы по его приобретению, злоумышленники не предоставили. Военные молодых людей задержали и передали их в руки полицейских. Дальше этим делом будут заниматься уже правоохранительные органы.
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