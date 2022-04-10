В Ирпене нацгвардейцам показались подозрительными несколько молодых людей. Военные решили за ними проследить.

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Мужчины привели на склад награбленного

Мужчины привели нацгвардейцев прямо к дому, в котором они устроили склад предположительно украденного имущества. Все похищенное добро мародеры занесли в подвал.

Никакого четкого ответа – где взялось это имущество или документы по его приобретению, злоумышленники не предоставили. Военные молодых людей задержали и передали их в руки полицейских. Дальше этим делом будут заниматься уже правоохранительные органы.

Обратите внимание! Ранее в Ирпене власти вводили длительный комендантский час. Прежде всего силовики проверяли территорию, которая была заминирована оккупантами. Также этот шаг был, чтобы предотвратить мародерство – все выезжавшие из города автомобили проверяли.

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