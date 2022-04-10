В Ірпені нацгвардійцям здались підозрілими кілька молодиків. Військові вирішили за ними простежити.

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Чоловіки привели на склад награбованого

Чоловіки привели нацгвардійців прямо до будинку, в якому вони влаштували склад імовірно поцупленого майна. Все викрадене добро мародери занесли до підвалу.

Жодної чіткої відповіді – де взялось це майно чи документів щодо його придбання, зловмисники не надали. Отож військові молодиків затримали та передали їх у руки поліцейських. Далі цією справою займатимуться вже правоохоронні органи.

Зверніть увагу! Раніше в Ірпені влада запроваджувала тривалу комендантську годину. Передусім силовики перевіряли територію, яка була замінована окупантами. Також цей крок був, аби запобігти мародерству – усі автівки, які виїжджали з міста, перевіряли.

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