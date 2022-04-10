Фото оприлюднив Олег Магдич, заступник командира роти батальона ОУН, пастор протестантської церкви.

Важливо "Відкривай двері, бо кину гранату": як окупанти тероризували жителів Ірпеня

Святе Письмо, спалене орками в Ірпені. Палили цілеспрямовано. Горіть в пеклі, слуги сатани,

– написав Магдич.



Спалені Біблії / Фото з фейсбуку Олега Магдича

Як розстрілювали Біблії

Пастор розповів, що це сталося біля будівлі християнської місії Євразія, яку російські окупанти вщент зруйнували, пише "По той бік новин".

Поруч стояла "газелька", в яку були завантажені нові заповіти. Окупанти їх вивантажили й спалили, авто розстріляли.

Магдич каже, що протестантизм як явище – не є руською православною церквою. Для росіян будь-які інші релігійні конфесії – ворог.



Спалені Біблії / Фото з фейсбуку Олега Магдича

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