Взрыв прогремел утром 27 февраля. Над городом поднялось облако дыма.
Обратите внимание Украинские войска отбили у врага Ирпень
Мощный взрыв в Ирпене: смотрите видео
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Российские захватчики продолжают свои циничные атаки по украинским городам. В Ирпене раздался мощный взрыв.
Взрыв прогремел утром 27 февраля. Над городом поднялось облако дыма.
Обратите внимание Украинские войска отбили у врага Ирпень
Мощный взрыв в Ирпене: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.