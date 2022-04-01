Пока погибших собирают только с улиц. Они неделями лежали под открытым небом. Дальше должны обходить жилье.
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В город нельзя возвращаться
Волонтер Антон Сененко подчеркнул, что в город возвращаться ни в коем случае нельзя. Оккупанты оставили очень много "сюрпризов", на которых можно подорваться.
Только на дороге по тем путям, где мы ездили, я знаю 3 снаряда, которые требуют разминирования,
– заметил Сененко.
Волонтер призвал людей держать головы холодными и подождать.
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