Пока погибших собирают только с улиц. Они неделями лежали под открытым небом. Дальше должны обходить жилье.

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В город нельзя возвращаться

Волонтер Антон Сененко подчеркнул, что в город возвращаться ни в коем случае нельзя. Оккупанты оставили очень много "сюрпризов", на которых можно подорваться.

Только на дороге по тем путям, где мы ездили, я знаю 3 снаряда, которые требуют разминирования,

– заметил Сененко.

Волонтер призвал людей держать головы холодными и подождать.

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