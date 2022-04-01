Поки що загиблих збирають тільки з вулиць. Вони тижнями лежали просто неба.Далі мають обходити помешкання.
Важливо Росія вивозить техніку з Київської області: везуть крадені авто та награбоване майно
В місто не можна повертатись
Волонтер Антон Сененко наголосив, що в місто повертатися ні в якому разі не можна. Окупанти залишили дуже багато "сюрпризів", на яких можна підірватись.
Тільки на дорозі тими шляхами, де ми їздили, я знаю 3 снаряди, які потребують розмінування,
– зауважив Сененко.
Волонтер закликав людей тримати голови холодними та почекати.
Важливо – ЗСУ звільнили Вишгород від окупантів: