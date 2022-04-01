Поки що загиблих збирають тільки з вулиць. Вони тижнями лежали просто неба.Далі мають обходити помешкання.

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В місто не можна повертатись

Волонтер Антон Сененко наголосив, що в місто повертатися ні в якому разі не можна. Окупанти залишили дуже багато "сюрпризів", на яких можна підірватись.

Тільки на дорозі тими шляхами, де ми їздили, я знаю 3 снаряди, які потребують розмінування,

– зауважив Сененко.

Волонтер закликав людей тримати голови холодними та почекати.

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