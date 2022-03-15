За решетку попадут 8 злоумышленников. Сейчас досудебное расследование продолжается.

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Мародеры грабили магазины

Бучанские полицейские 13 марта задержали восьмерых мародеров в Ирпене. Злоумышленники выносили из местного магазина продукты и алкоголь.

Впоследствии правоохранители установили, что мужчины причастны к ряду аналогичных преступлений, как из магазинов, так и оставленных жильцами квартир,

– рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших и проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.

Злоумышленники грабили магазины / Фото Нацполиции

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